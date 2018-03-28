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رياضة

شاهد .. شركة عالمية تصمم حذاء جديدا لـ محمد صلاح وميسي

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:06 م
صدى البلد
خالد طلعت
قامت شركة أديداس بتصميم حذاء جديد ، يناسب طريقة لعب النجم المصري الدولي محمد صلاح والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة ميرور الإنجليزية، إن أديداس صممت حذاء جديدا يتناسب مع أسلوب لعب الثلاثي صلاح وميسي بالاضافة لخيسي لينجارد لاعب مانشيستر يونايتد ، حيث يناسب طريقة لعب اللاعب السريع والمهاري ويساعد على الثبات داخل الملعب في حال قام اللاعب بتغيير اتجاهه أثناء الجري بالكرة.

ومنحت شركة أديداس الحذاء كهدية للثلاثي صلاح وميسي ولينجارد ، وسيرتدي صلاح الحذاء مع فريقه ليفربول بدءا من الأسبوع المقبل.
شاهد .. شركة عالمية تصمم حذاء جديدا لـ محمد صلاح وميسي

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