رئيس مصلحة الجمارك يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية..صور

أدلى الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك بصوته في الانتخابات الرئاسية فى لجنة مدرسة شبرا القومية بدائرة شبرا بالقاهرة.



وعقب الإدلاء بصوته قال الدكتور مجدى عبدالعزيز إننا جميعا يجب أن نسهم بإيجابية لصنع مستقبل أفضل لمصر والمصريين، مؤكدا سعادته بما شاهده من إيجابية مما يؤكد مستوى الوعى والنضج والانتماء الوطنى.



ووجه رئيس مصلحة الجمارك التحية لجميع أبناء الشعب المصري العظيم الذين يثبتون دومًا أنه على مستوى المسؤولية، وعلى قدر مواجهة كل التحديات وصنع المعجزات دائمًا.



كما توجه بالتحية والتقدير لرجال الجمارك والجيش والشرطة الذين يسهرون على أمن الوطن وحمايته في كل وقت وحين، ويقدمون التضحيات بدمائهم وأنفسهم من أجل الوطن الغالى.



وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز إن مصلحة الجمارك قد بدأت خلال الفترة الماضية في بناء منظومة قوية لتطوير الجمارك كما قامت بالتنسيق والربط الإلكتروني مع بعض الهيئات والجهات التي تعمل في مجال التجارة الدولية.



وإننا نأمل خلال المرحلة القادمة الإنتهاء من تنفيذ مشروع النافذة الواحدة الذي من خلاله سيتم تيسير حركة التجارة الدولية وإيقاف جميع الممارسات غير المشروعة وإحكام الرقابة على جميع المنافذ الجمركية.



وأشار إلى تفاؤله بأن المستقبل القادم أفضل بإذن الله فى ظل الإستقرار والأمان الذى سيشهد المزيد من البناء والإنجاز.