راغب علامة في طريقه للبحرين من أجل حفل "الربيع"

يستعد الفنان اللبناني راغب علامة لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان الربيع الثقافية في دورته الـ13، والذي يقام في مملكة البحرين، وذلك يوم الجمعة القادمة 30 مارس القادم.



ونشر "علامة" عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" فيديو من الطائرة التي استقلها لدولة البحرين ليخبر جمهوره بموعد الحفل والمتوقع ان يشهد حضور جماهيري كبير من محبي النجم اللبناني.



على صعيد آخر، يضع "علامة" حاليًا لمساته الأخيرة على أغنية جديدة تحمل عنوان "اللي باعنا" من كلمات محمد البوغة، ألحان محمود خيامي وتوزيع مدحت خميس استعدادًا لطرحها قريبًا.



