مسيرة لعائلات الكرنك للتصويت في الانتخابات بالأقصر



وجابت المسيرة نجوع الكرنك بالملقطة والسبتية والشيخ موسى والنجع الطويل والبحاروة والهيلتون ثم وسط المدينة حتى ميدان أبو الحجاج والتوجه منه نحو مركز الزينية شمال الأقصر وذلك عقب إدلاء المشاركين بأصواتهم فى اللجان.



نظم عدد من عائلات منطقة الكرنك شمال مدينة الأقصر، مسيرة بالسيارات، للإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية وحث وتشجيع الأهالى للتوجه نحو اللجان للمشاركة فى العرس الديمقراطي.وقال رجب محمود جامع منسق عام عائلة الوحلات بالكرنك، إن المشاركة فى الإنتخابات واجب وطنى لا بد من أدائه ردا لجميل القائد الذى حافظ على الوطن من الضياع والفرقة والتشرذم مشيرا إلى أن إنجازات الرئيس السيسى واضحة للعيان وفى جميع المجالات وأنه ضحى بكل شئ من أجل الوطن كما أنه من الضرورى الوقوف خلف الرئيس لاستكمال ما بدأه من خطط التنمية والتقدم فى جميع القطاعات خاصة وأننا قد عبرنا الصعاب فى السنوات الأربع الماضية ولابد من الوقوف خلفه لإستكمال المسيرة وقطف الثمار خلال الفترة الرئاسية القادمة.