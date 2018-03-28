نجلا شوبير وفاروق جعفر يقودان منتخب الشباب أمام نيجيريا
الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:11 م
حمادة صدقى
أعلن حمادة صدقى المدير الفنى لمنتخب الشباب تشكيل الفراعنة لمواجهة نيجيريا بعد قليل وديا بملعب برج العرب فى ظل الاستعدادات لخوض منافسات تصفيات الأمم الأفريقية.
وجاء تشكيل منتخب الشباب كالآتى :
حراسة المرمى : مصطفى شوبير نجل أحمد شوبير حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق.
خط الدفاع : رضا رأفت وزياد ياسر ومحمد عبدالمنعم ومحمود البدرى.
خط الوسط :محمد سليمان ومحمد رضا وأحمد يوسف.
خط الهجوم :هانى رشدى وسيف فاروق جعفر نجل نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ومحمد كارم.