شاهد..أكبر «مُعَمِّرة» بالمنيا تنتخب الرئيس السيسي

رغم كبر سنها؛ إلا أن السيدة زبيدة عبدالعال علي سليمان ١٠١ سنة من قرية نزلة أسطال مركز سمالوط بمحافظة المنيا حرصت على الخروج من منزلها والحضور داخل المقر الانتخابي للتصويت للرئيس عبدالفتاح السيسي ولمصر.



وأصرت الحاجة زبيدة وهي من مواليد ٢٤ أبريل ١٩١٧- على اصطحاب محمد فريد أمين العضوية بحملة: "كلنا معاك من أجل مصر" بسمالوط؛حيث قطعا سيرًا على الأقدام ما يقرب من ١٠٠٠ م من منزلها وحتى المقر الانتخابي رقم ٤٩ بمدرسة نزلة أسطال الابتدائية للإدلاء بصوتها؛ قائلة حين سؤالها جايه ليه: "علشان مصر وهنتخب السيسي ربنا يخليه ويطول أجله وبإذن الله هينجح أنا دعوتي عند ربنا مسموعة".



الحاجة زبيدة سيدة فقيرة وبسيطة لها ابن وابنة و5 أحفاد وتشارك في العملية الانتخابية لأول مرة حبا في مصر ورئيس مصر عبدالفتاح السيسي على حد قولها.