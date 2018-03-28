ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:09 م
صدى البلد
ماجدة بدوي
تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس، مساعد وزير الدفاع، اللجان الانتخابية بمنطقتي الدقي والعحوزة في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.

واطمأن مساعد الوزير، على الحالة الأمنية وصافح ضباط وصف وجنود القوات المسلحة المنوطين بتأمين اللجان.

وأشاد اللواء سعيد عباس، بإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، وارتفاع نسبة المشاركة والتي لمسها خلال تفقده اللجان الانتخابية، مقدما الشكر للشعب المصري على مساندته للجيش والشرطة والتعاون في مرور الانتخابات بسلاسة ويسر.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 ، وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور
مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور

ترشيحاتنا

محمد صبحى: "الشعب المصري عايز يكيد كل أعدائه".. فيديو

اعتقال «أمير الصحراء» في تنظيم داعش

شاهد .. زوجة "الأسطورة" تدلى بصوتها في الانتخابات الرئاسية

شاهد .. مرتضى منصور لرجاء الجداوى: يارب يولع فى قطر

علي جمعة يوضح سبب تسمية الرسول بـ«طه ويس» .. فيديو

مؤسس «فيسبوك» يدلي بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي قريبا

عزة مصطفى: "المصريين بتوع الخمس دقايق الأخيرة" .. فيديو

اصطدام طائرة إسرائيلية بأخرى ألمانية في تل أبيب.. صور

شاهد.. مرتضى منصور يجرى لقاءات طريفة مع المواطنين عن الانتخابات

رئيس بعثة المنتخب بسويسرا يستنكر "تصرف كوبر".. فيديو

أول تعليق من مارادونا بعد سداسية إسبانيا بمرمى الأرجنتين

لفتة إنسانية فى حب الرئيس.. سيدة ترتدي عباءة السيسي أثناء التصويت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. طفل بـ"زي عسكري" يلتقط صورة مع جندي بالقوات المسلحة داخل لجنة

شاهد.. النجمة العالمية ​كريستينا أغيليرا​ بدون مكياج

شاهد .. التنورة والأغاني الوطنية تستقبل الناخبين أمام مؤسسة أبو العينين الخيرية

شاهد..أكبر «مُعَمِّرة» بالمنيا تنتخب الرئيس السيسي

اقبال كثيف على اللجان الانتخابية بالسيدة زينب

فيديو

شاهد.. مسيرة حاشدة للطلاب والعاملين بجامعة المنصورة تأييدا للرئيس السيسي
«أبو الرجولة» تلهب حماس الناخبين بكفر العلو «فيديو»
شاهد..لقطات من المحافظات ترصد المشاركة في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة
عضو «القومي للمرأة» تحث سيدات دار السلام على الإدلاء بأصواتهم.. فيديو
شاهد.. مسنة لم تمنعها الإعاقة من الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية

ﺗﺼﻮﻳﺖ