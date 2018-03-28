مساعد وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية بالدقي..صور

تفقد اللواء أركان حرب سعيد عباس، مساعد وزير الدفاع، اللجان الانتخابية بمنطقتي الدقي والعحوزة في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية.



واطمأن مساعد الوزير، على الحالة الأمنية وصافح ضباط وصف وجنود القوات المسلحة المنوطين بتأمين اللجان.



وأشاد اللواء سعيد عباس، بإقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، وارتفاع نسبة المشاركة والتي لمسها خلال تفقده اللجان الانتخابية، مقدما الشكر للشعب المصري على مساندته للجيش والشرطة والتعاون في مرور الانتخابات بسلاسة ويسر.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 ، وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



