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رياضة

أبوالمجد يجري التقييم النهائي لفرق مدرسة الكرة بالأهلي

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:11 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يجري عمرو أبوالمجد، مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، خلال الأسبوع الحالي التقييم النهائي للاعبي مدرسة كرة القدم بالنادي مواليد 2007 و2008.

وأجرى أبوالمجد التقييم الأول مطلع الأسبوع الماضي بالاشتراك مع الكابتن محمود صالح مساعد مدير القطاع لفرق البراعم ومدربي فرق البراعم.

أما التقييم الثاني فقد أجري منتصف الأسبوع الماضي، وشمل إقامة مباريات لفرق مدرسة الكرة أمام فرق خارجية على ملاعب الناشئين.

وخضع اللاعبون لاختبارات مهارية وبدنية خلال التقييم الأول، من أجل الوقوف على المستوى الفردي لكل العناصر الموجودة في مدرسة الكرة.

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