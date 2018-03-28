تأجيل مباراة «أهلي 2004 » أمام إنبي إلى 4 أبريل

تلقى النادي الأهلي ، خطابا يفيد بتأجيل مباراةفريق ناشئي كرة القدم مواليد 2004 مع فريق إنبي، في الجولة الخامسة من التصفيات النهائية لبطولة منطقة القاهرة من 31 مارس الجاري إلى 4 إبريل المقبل.



وينفذ الفريق برنامجا بدنيا وفنيا في الأسبوع الجاري، من أجل التغلب على مشكلة تأجيل مبارياته في بطولة منطقة القاهرة.



وكان «أهلي 2004» حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق وادي دجلة بنتيجة «7-1» في الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.



وأنهى الأهلي الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة متصدرا الترتيب برصيد 38 نقطة، لينتقل إلى المشاركة في التصفيات النهائية.



وتقام التصفيات النهائية مواليد 2004 من دور واحد، لذلك تلعب المباريات على ملاعب محايدة.



ويقود فريق الناشئين مواليد 2004 ياسر رجب المدير الفني، وأنور وجدي، مدربا لحراس المرمى والكابتن شريف خليل إداريا.

