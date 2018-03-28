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أخبار العالم

أوبرا وينفري تستقبل الأمير محمد بن سلمان

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:16 م
أوبرا وينفري ومحمد
أوبرا وينفري ومحمد بن سلمان
أحمد قاسم
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن المذيعة الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، ستستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الذي يقوم بزيارة تستغرق أسبوعين للولايات المتحدة، وذلك للمرة الأولى منذ توليه مقعد ولاية العهد.

ووصفت الصحيفة البريطانية ولي العهد السعودي بـ"الشخصية القوية"، مشيرةً إلى أن جميع السياسين والشخصيات العامة ورجال الأعمال في الولايات المتحدة يتهافتون على لقائه، خاصة بعد اجتماعه مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومستشاره المقرب، جاريد كوشنر، وجميع أفراد الإدارة الأمريكية يوم 19 مارس الماضي.

وقالت الصحيفة إن الأمير الشاب يقوم الآن بزيارة ولاية نيويورك ثم سيزور بعدها ولايات هيوستن وسياتل وسان فرانسسيكو ثم لوس أنجلوس، وهناك سيلتقي الإعلامية أوبرا وينفري، مشيرةً إلى أنه التقى أمس السياسي الأمريكي المخضرم ووزير الخارجية الأسبق، هينري كيسنجر، والرئيس السابق، باراك أوباما، وخليفه جورج بوش، وبيل كلينتون وزوجته المرشحة الرئاسية بالانتخابات الأخيرة، هيلاري كلينتون، وعمدة نيويورك مايكل بلومبرج، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرس.

وأضافت "إندبندنت" أن بن سلمان حضر أيضًا عشاء عمل مع شخصيات إعلامية كثيرة وشهيرة هناك، مثل توماس فريدمان، وروبرت مردوخ ، ومحرري صحف "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست"، و"ول ستريت جورنال"، و"لوس أنجلوس تايمز" و"سان فرانسيسكو كرونيكل".

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