عمرو حمروش: حافظ القرآن الكريم حامل لراية الإسلام

عقدت وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، الندوة العلمية الثالثة بعنوان «آداب حامل القرآن الكريم»، على هامش فعاليات المسابقة العالمية الخامسة والعشرين لحفظ القرآن الكريم.



حاضر في الندوة الدكتور عبد الكريم سعدودي، عضو لجنة تحكيم المسابقة من الجمهورية الجزائرية الشقيقة، والدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور أحمد سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.



وفي كلمته قال الدكتور عمرو حمروش وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنّ القرآن الكريم هو رسالة الله لعباده فيها الصلاح والفلاح، وحامل القرآن الكريم حامل لراية الإسلام، لذا يجب أن يتحلى بأحسن الأخلاق والشمائل تكريمًا لكتاب الله الذي ينبض به قلبه ويجري في دمه ذكيًّا.



وأوضح أن التحديات التي تواجه الدولة المصرية داخليًّا وخارجيًّا لم تكن عائقًا يحول بين القيادة السياسية وبين رعاية وتنظيم المسابقة.



من جانبه، اعتبر الدكتور أحمد سليمان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هذه المسابقة تُعد منقبةً لمصرنا المضيافة الرائدة في كل المجالات، لافتًا إلى أن هناك دورًا تربويًّا بارزًا لهذه المسابقة في تربية النشء، وتزكية أنفسهم، وشحذ عقولهم وأفهامهم، وتقويم سلوكهم، وتنمية مهارتهم العقلية والعلمية.

