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أخبار العالم

الأردن يوافق على تعيين السفير الإسرائيلي الجديد "فايسبورد"

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:17 م
صدى البلد
سيلينا الامير
وافقت السلطات الأردنية، على طلب الحكومة الإسرائيلية بتعيين "أمير فايسبورد" سفيرا لها لدى الأردن.

وشغل فايسبود منصب رئيس شعبة الشرق الأوسط في مركز للدراسات السياسية، وسبق أن عمل في الماضي في الأردن والمغرب ويتقن اللغة العربية، ومطّلع على ما يجري في المنطقة.

وقالت صحيفة "البتراء"، في رد لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين على رسالة الحكومة الإسرائيلية بعد أن أتمت جميع الإجراءات الدبلوماسية والإدارية المتبعة عادة في التعامل مع ترشيح الدول لسفرائها.

وكانت قد قررت لجنة التعيينات لرؤساء الممثليات التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الشهر الماضي فبراير، تعيين فايسبورد سفيرا لإسرائيل في الأردن.

ويأتي تعيين فايسبورد خلفا لعينات شلاين، التي تمت إعادتها من عمان بعد حادثة السفارة في الصيف الماضي، والتي أقدم فيها أحد حراس السفارة على قتل طبيب وشاب أردنيين، بزعم الدفاع عن نفسه، ما تسبب بأزمة بين إسرائيل والأردن.

وتوصل الطرفان إلى اتفاق تدفع إسرائيل بموجبه 7 ملايين شيكل كتعويضات لعائلات الضحايا، مقابل عودة السفارة إلى العمل.

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