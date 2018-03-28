سفارة إسبانيا بالقاهرة تنفي إدلاء أحد دبلوماسييها بتصريحات خلال زيارته للجنة انتخابية

نفت سفارة إسبانيا بالقاهرة اليوم الأربعاء ما تم نشره فى بعض وسائل الإعلام من تصريحات لمندوب دبلوماسى أسبانى أثناء زيارته لإحدى اللجان الإنتخابية أمس الاول الإثنين اليوم الاول للانتخابات الرئاسية.



واوضحت السفارة - فى بيان صحفى - ان المندوب الدبلوماسى لسفارة أسبانيا بالقاهرة – المشار إليه- لم يدل بأية تصريحات أو مقابلات صحفية ولم يطلب تصويره أثناء زيارته للجنة الإنتخابية ، وذلك إلتزاما منه بالتعليمات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للإنتخابات الخاصة بمتابعى العملية الإنتخابية، والتى لا تسمح بإلتقاط الصور أو إجراء مقابلات صحفية أو الإدلاء بتصريحات سياسية أو إنتخابية داخل لجان التصويت .



وأضافت "لذلك فإنه ليس صحيحا ولم يحدث ما نسب إلى مندوب سفارة أسبانيا الدبلوماسى من تصريحات أو تعليقات نشرتها بعض وسائل الإعلام".