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أخبار العالم

الكرملين : الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى في مختلف المجالات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:17 م
المتحدث الرسمي باسم
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية
ا ش ا
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم /الأربعاء/ أن الاتصالات بين موسكو والرياض تتنامى في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون في سوق الطاقة، وذلك تعليقًا على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول اتفاقية دولية طويلة الأمد في مجال الطاقة بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) عن بيسكوف قوله: "الاتصالات الروسية السعودية على مختلف المستويات تتطور بنشاط كبير، حيث يتم خلالها بحث مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك، بما في ذلك التعاون في أسواق الطاقة".
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أكد في وقت سابق أن الرياض وموسكو تعملان صوب تحالف تاريخي طويل الأجل على صعيد سوق النفط العالمية.

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