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أخبار العالم

ماليزيا وأمريكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء 28/مارس/2018 - 02:17 م
وزير الخارجية الماليزي
وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان
ا ش ا
أجرى وزير الخارجية الماليزي حنيفة أمان محادثات مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة التي بدأت في 25 مارس الجاري لتعزيز التعاون بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الماليزية- نقلته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم الأربعاء- أن المحادثات الثنائية تناولت التقييم لمدى تطور العلاقات الثنائية بين الجانبين ووجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف البيان أن زيارة وزير الخارجية الماليزي إلى الولايات المتحدة ستعزز التعاون بين البلدين.

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