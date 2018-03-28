شاهد.. رجل مبتور اليدين يوقع بقدميه في كشوف الانتخابات ويلقن المقاطعين درسًا قاسيًا

نشر رواد موقع التواصل تويتر صورة لرجل فاقد ليديه الاثنتين ويوقّع في كشوف الناخبين مستخدما قدمه.



وعلق الرواد على الصورة:" نزل ينتخب بلده ويعطى دروس للناس المقاطعه ومش عجبها البلد والفرق بينه وبين اللى مش عجبه البلد انه عارف انها بلده ومش عايز غيرها لكن المقاطع مؤمن بان ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن".



يذكر أن 13 ألفا و706 لجان فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وذلك ثالث أيام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.