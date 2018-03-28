ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

شاهد.. رجل مبتور اليدين يوقع بقدميه في كشوف الانتخابات ويلقن المقاطعين درسًا قاسيًا

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:08 م
صدى البلد
جهاد سيد
نشر رواد موقع التواصل تويتر صورة لرجل فاقد ليديه الاثنتين ويوقّع في كشوف الناخبين مستخدما قدمه.

وعلق الرواد على الصورة:" نزل ينتخب بلده ويعطى دروس للناس المقاطعه ومش عجبها البلد والفرق بينه وبين اللى مش عجبه البلد انه عارف انها بلده ومش عايز غيرها لكن المقاطع مؤمن بان ما الوطن إلا حفنة من التراب العفن".

يذكر أن 13 ألفا و706 لجان فتحت أبوابها في تمام التاسعة صباحا لاستقبال 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وذلك ثالث أيام الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء.

ترشيحاتنا

مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بنها تدعو الأهالى للتصويت..فيديو وصور

أطفال الرحاب يقيمون «كرنفال رسم» بمناسبة الانتخابات..صور

«الهيئة الوطنية» تكشف حقيقة إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة المشاركين في الانتخابات.. فيديو

البحرين توجه صفعة قوية لقطر

خصم 500 جنيه من راتب شهر أبريل لموظفي الحكومة المتخلفين عن التصويت بالانتخابات

أزمة صحية كبيرة تضرب هيكتور كوبر بعد مواجهة اليونان

ضبط مسافر بمطار القاهرة حاول تهريب عملة أجنبية .. صور

اصطدام طائرة إسرائيلية بأخرى ألمانية في تل أبيب.. صور

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

حملة موسى مصطفى موسى: مشاركة المصريين بالانتخابات رسالة لتنظيم الاخوان وقطر وتركيا.. صور

«الهيئة الوطنية» ترد على الإعلام الغربي المشكك في نزاهة انتخابات مصر «فيديو»

متحدث "الوطنية للانتخابات" يشرح طريقة تطبيق عقوبة التخلف عن التصويت .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن القاهرة يؤكد استمرار الخدمات الأمنية حتى انتهاء العملية الانتخابية

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

أطفال الرحاب يقيمون «كرنفال رسم» بمناسبة الانتخابات..صور

أهالي الظاهر يتوافدون على لجان الانتخابات .. صور

تفاصيل مشروع ترميم مقبرة « حاورا» خادم الزوجة الإلهية بالأقصر.. صور

فيديو

شاب أمام لجنة انتخابية: أتمنى استمرار السيسي رئيسا لأطول فترة ممكنة.. فيديو
أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على مشاركة مبارك في التصويت «فيديو»
«الهيئة الوطنية» تكشف حقيقة إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة المشاركين في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. ربة منزل بالمرج : "انا من المنيا ونفسي أنتخب"
نادي القضاة: الدولة وفّرت كل الإمكانيات لإنجاح انتخابات الرئاسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ