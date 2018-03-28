سيدات بني سويف يتصدرن المشهد في الانتخابات الرئاسية .. صور

شهدت لجنة "هربشنت" بمركز ببا جنوب بنى سويف فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية 2018 إقبالا كثيفا من السيدات بمختلف أعمارهن واحتشدت سيدات القرية فى طابور ممتد أمام اللجنة، وتولت ايمان حسنى معلمة بالتربية والتعليم ورجال القرية حشد السيدات وتعريفهن بأرقامهن فى اللجان لتسهيل عملية التصويت.



كما شهدت مدرسة سان مارك توافد العديد من السيدات للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية وغيرها من لجان المحافظة .