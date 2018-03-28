منتقبات "النور" بالاسكندرية يتجمعن أمام لجان التصويت..صور

شهدت إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الإسكندرية ظهورا مكثفا من قبل نساء حزب النور المنتقبات ، اللاتي حرصن على تجميع أنفسهن للمشاركة فى عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية ، وتجمعن عقب التصويت لالتقاط الصور التذكارية رافعات لافتات الحزب أما اللجنة.



كانت لجان الانتخابات بمحافظة الإسكندرية قد شهدت اقبالا مكثفا فى اليوم الثالث والاخير من عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية ، وشهد عمليا التصويت انتظاما فى أغلب اللجان ، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وكذلك اليوم التالي وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.



وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل،وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.



ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى ورمزه الطائرة.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



