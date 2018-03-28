مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بنها تدعو الأهالى للتصويت..فيديو وصور

نظمت جامعه بنها برئاسه الدكتور السيد يوسف القاضي اليوم مسيرة حاشدة بشوارع مدينه بنها بمشاركة مئات الطلاب لدعوة وتشجيع المواطنين على التصويت فى اليوم الأخير للإنتخابات الرئاسية



وشارك فى المسيرة عدد من عمداء الكليات اليوم بحضور الدكتور السيد القاضي رئيس الجامعه والدكتور حسين أباظه عميد كليه التربيه الرياضيه والدكتور السيد فوده عميد كليه الحقوق والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للانشطه الطلابيه بالجامعه.



وطافت المسيره الحاشده شوارع بنها ومرت علي اللجان الانتخابيه، وشهدت المسيرات هتافات حماسيه من الطلاب عبروا فيها عن مشاعرهم الوطنيه وشاركهم فيها المواطنين



وأكد الدكتور القاضي أن مشاركه الجامعه وقيادتها جاء تشجيعًا لطلابها بعد ان لمسنا مدي وطنيتهم وحبهم للوطن وانتمائهم الشديد له، فقد صحح الشباب المصري وفي المقدمه منهم طلاب الجامعات صورته امام العالم، واثبت أنه شباب محب لوطنه وايجابي في مشاركته لأحداثه.



