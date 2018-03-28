طلاب جامعة كفر الشيخ يحشدون للانتخابات بـ «قالوا إيه».. فيديو وصور

حرص المئات من الطلبة والطالبات بجامعة كفر الشيخ على المشاركة اليوم وخلال اليومين الماضيين بالعملية الانتخابية، وخاصة الطلاب الوافدين المقيمين بالمدن الجامعية، حيث تجمعوا محتشدين متوجهين إلى اللجان الانتخابية حريصين على تواجدهم في الانتخابات بهذا الشكل المشرف.



قاد المسيرة الدكتور عبد الرازق دسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رضا صالح، عميد كلية التجارة، وعبد الله جاد، أمين عام الجامعة، والدكتورة منى عبد العاطي، المدرس بكلية الطب، وعضو مجلس النواب، وعلي صبري، مدير عام رعاية الشباب.



وهتف الطلاب المشاركون في هذه المسيرة الانتخابية لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، منها "تحيا مصر تحيا مصر"، وعددًا من الأغاني الوطنية "قالوا إيه علينا دولا وقالوا إيه".



عبر الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات أهم صورة من صور الديمقراطية التي تتمثل في حرية الاختيار، مشيرين إلى أن هذه الانتخابات بالنسبة إلى أغلبية الشباب في الجامعة أول مشاركة سياسية لذلك تمثل لهم فرحة كبيرة.



من جانبه، قال ماجد القمري، رئيس الجامعة، إنه سعيد بمشاركة طلاب الجامعة بكثافة في العرس الديمقراطي، موضحًا أن ذلك يدل على وعي وفهم الشباب للأحداث السياسية الجارية بأمته، ودوره الفعال في إفشال مخططات قوى الظلام.



وأكد رئيس الجامعة أن الشباب المصري واعٍ ومدرك أن المشاركة في الانتخابات حق وطني ولا يجب المزايدة عليه، مشيرًا إلى أن جموع المصريين يدركون تمامًا أهمية الانتخابات الرئاسية في الوطن لمزيد من الاستقرار والتنمية.

