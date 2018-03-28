ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نقابيون يشاركون في الحشد ويدلون بأصواتهم ظهر اليوم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:42 م
صدى البلد
اماني نوار
ادلى كل من المهندس خالد الفقى رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكيميائى عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات ونائبى رئيس اتحاد العمال باصواتهما بالاسكندرية ظهر اليوم .

كما ادلى الدكتور عادل نظمى رئيس النقابة العامة للمرافق بصوته امام اللجنة الانتخابية بامبابة وشارك فى حملة الحشد المركزية التى شملت العاملين فى قطاعات الكهرباء والاسكان ومياه الشرب والصرف الصحى.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

ترشيحاتنا

محمد سعد يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي.. صور

متحدث "الوطنية للانتخابات" يشرح طريقة تطبيق عقوبة التخلف عن التصويت .. فيديو

الصين تحذر بريطانيا وأمريكا من الوقوف ضد روسيا

ننشر أهم بنود الموازنة العامة لعام 2018 / 2019 .. ورئيس الوزراء يقدمها للبرلمان قبل 31 مارس.. صور

"العين فلقت الحجر".. طلاق معز مسعود وبسنت نور الدين

عروسان يصوتان فى الانتخابات الرئاسية قبل عقد قرانهما بشرم الشيخ.. صور

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

زوجة الشهيد البدرى بالمنوفية: نزلت الانتخابات علشان دم جوزى ما يروحش هدر.. صور

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على مشاركة مبارك في التصويت «فيديو»

مُسنة بالشرقية تقبل مستشارًا داخل لجنة بـ «الحسينية» لمساعدته لها.. صور

علي جمعة يوضح سبب تسمية الرسول بـ«طه ويس» .. فيديو

علاء مشرف ورانيا علواني يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بصحبة أطفالها.. ربة منزل بالمنوفية: غيبتهم من المدرسة ليشاركوا في الانتخابات..صور

عضو اللجنة العامة بالعجوزة يصطحب بناته للإدلاء بأصواتهن.. صور

شاهد.. مسن يخرج من العناية المركزة للإدلاء بصوته في الانتخابات

محافظ أسيوط يصطحب مسنة إلى داخل لجنة على كرسى متحرك.. صور

عاصفة ترابية تجتاح قرى ومدن سوهاج.. صور وفيديو

فيديو

سيدات المنيا فى طوابير أمام اللجان رغم ارتفاع الحرارة .. صور وفيديو
شاهد.. احتشاد آلاف العمال بالعاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية
عابد: طالبنا بريطانيا بتمكين النيابة المصرية في متابعة تحقيقات وفاة الطالبة مريم
تهاني الجبالي: المرأة المصرية تحافظ على الهوية وتصنع الأجيال فى مشهد الانتخابات
مصطفى بكري يطالب بمعاملة مواطن توفي عقب مشاركته بالانتخابات كـ"شهيد".. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ