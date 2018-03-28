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محافظات

ناخبون في أسوان يحتفلون بالمزمار البلدي عقب إدلائهم بأصواتهم

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:03 م
انتخابات مصر 2018
انتخابات مصر 2018
شكرى السيد
شهدت مدرسة مجمع عبد المجيد حسين الابتدائية والإعدادية إحتفال الناخبين على المزمار البلدى عقب إدلائهم بأصواتهم فى ختام اليوم الثالث لمارثون الإنتخابات الرئاسية.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة أسوان، 974 ألفا و972 ناخبا وناخبة، موزعين على 8 لجان عامة، و249 لجنة فرعية و228 مقر ومراكز انتخابية.

وتجري الإنتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية بدءًا من الإثنين 26 مارس وحتى الأبعاء 28 مارس ، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالى ، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد. ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل. ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم من خلال أداء القسم الجمهورى أمام مجلس النواب.

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