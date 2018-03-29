هل تظل روح الميت بعد موتها لفترة؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علمنا أنه عندما يموت الإنسان ويدفن فى قبره يكون هناك علاقة بين الجسد والروح.





واستشهد "عاشور" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، بأن سيدنا النبي "صلى الله عليه وسلم" علمنا أن الإنسان عندما يموت تكون هناك علاقة بين الجسد والروح، حيث تصعد الروح إلى السماوات العلى فإذا كانت صالحة فتحت لها أبوابها حتى تصل للعرش، وتسجد لله سبحانه وتعالى، ثم تنزل بعد ذلك ناحية القبر، أما إذا كانت غير صالحة - والعياذ بالله - أغلقت في وجهها أبواب السماء عائدة عند القبر.



