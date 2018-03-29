ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
18284513
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
18851045
الأصوات الباطلة
1228939
3%
موسي
566532

فكر دينى

هل تظل روح الميت بعد موتها لفترة؟.. الإفتاء تجيب

الخميس 29/مارس/2018 - 05:33 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) علمنا أنه عندما يموت الإنسان ويدفن فى قبره يكون هناك علاقة بين الجسد والروح.

واستشهد "عاشور" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، بأن سيدنا النبي "صلى الله عليه وسلم" علمنا أن الإنسان عندما يموت تكون هناك علاقة بين الجسد والروح، حيث تصعد الروح إلى السماوات العلى فإذا كانت صالحة فتحت لها أبوابها حتى تصل للعرش، وتسجد لله سبحانه وتعالى، ثم تنزل بعد ذلك ناحية القبر، أما إذا كانت غير صالحة - والعياذ بالله - أغلقت في وجهها أبواب السماء عائدة عند القبر. 

وأضاف "عاشور"، أن عالم الروح أوسع مما نتصور فعالم الروح لا يعرف زمان ولا مكان ولا مسافات.

ترشيحاتنا

النتائج الكاملة بالإسكندرية .. مليون و271 ألف صوتا للسيسي مقابل 39 ألف لموسى

مؤشرات أولية.. تقدم السيسي حتى الآن في نتائج انتخابات الرئاسة 2018 بـ 10.6 مليون صوت.. 693 ألف صوت لمنافسه موسى مصطفى موسى.. واستمرار أعمال الفرز في اللجان الفرعية

النتائج الكاملة بالدقهلية: 1631962 صوتا للسيسي مقابل 38737 لموسى بالدقهلية

النتائج الكاملة بدمياط.. السيسي يحصل على 371489 صوتا مقابل 9623 لموسى

شاهد.. بلقيس في أحدث جلسة تصوير

هل تظل روح الميت بعد موتها لفترة؟.. الإفتاء تجيب

مؤشرات أولية.. السيسي يحصد 9.2 مليون صوت وموسى 290 ألف بعد فرز 5934 لجنة فرعية.. فيديو

النتيجة الكاملة لمحافظة قنا.. السيسي 524 الف و988 صوت وموسى 12069

النتائج الكاملة بالمنيا.. مليون و299 ألف صوت للسيسي مقابل 49 ألف و677 لموسى

النتائج الكاملة لمحافظة القليوبية .. مليون و168 ألف صوت للسيسي و35 ألف لموسى

النتائج الكاملة لمحافظة البحيرة: السيسي 1567264 صوتا وموسى 44358

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أحمد موسى يفقد أعصابه على الهواء بسبب مانشيت إحدى الصحف المصرية .. فيديو

«بسبب حبهم للرئيس».. مواطنون وقعوا في فخ بطلان الأصوات ..صور

تعرف على النتيجة النهائية لمحافظة المنوفية بالإنتخابات الرئاسية

نص رسالة تركتها سيدة للسيسي داخل صندوق الاقتراع بلجنة في قليوب

نتائج 21 محافظة بالانتخابات الرئاسية.. السيسي يكتسح بالمؤشرات الأولية.. المنوفية تتصدر العرس الانتخابي وموسى بالمركز الثاني

سعفان الصغير لـ«مدحت شلبي»: «أنت راجل عجوز سيب عواد في حاله» ..فيديو

خالد الغندور: البدري يتساءل عن سبب عدم عودة عبدالله السعيد مع لاعبي المنتخب

شريف عامر يعتذر لعميد هندسة الزقازيق بسبب واقعة الرشوة ..فيديو

خالد الغندور يكشف عن حارس المنتخب الأساسى فى مونديال روسيا.. فيديو

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

خالد الغندور: نجل مدرب الزمالك ينضم لستوك سيتي برفقة رمضان صبحي.. فيديو

النتيجة الكاملة لمحافظة الغربية.. مليون و476 ألف صوت للسيسي.. و47 ألفا لموسى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«بسمة بوسيل» زوجة تامر حسني تتألق بإطلالة مغربية أنيقة.. صور

شاهد.. 200 صورة لعمليات الفرز والمؤشرات بالانتخابات الرئاسية

حكاية 2248 عملة أثرية بالمتحف الإسلامي ..صور

منة عرفة بإطلالة أنثوية حمراء ..صور

شاهد.. بدء فرز الأصوات في اللجنة العامة بـ «دار السلام»

فيديو

أحمد موسى إلى الرئيس السيسي: «مبروك تستحق 4 سنوات قادمة» ..فيديو
أحمد موسى: «صدى البلد» قناة الشعب والمساند للدولة بلا مصالح ..فيديو
أحمد موسى: الناخبون كان صوتهم عاليا واختاروا ما بين مصر والعدو ..فيديو
شاهد.. «قمحة» يوجه رسالة لكل من طالب بمقاطعة الانتخابات الرئاسية
قمحة: طبيعة المجتمع المصري في التصويت تأتي من الريف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ