رئيس بعثة الجامعة العربية تبحث مع محافظ الإسكندرية مجريات العملية الانتخابية

أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم /الأربعاء/ أن تواجد رئاسة بعثة الجامعة في الإسكندرية يأتي كرسالة دعم وتضامن من الجامعة مع محافظة الإسكندرية، التي تتواجد بها كتلة تصويتية كبيرة ومهمة من الناخبين، وذلك بعد حادث التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع مؤخرا بالمحافظة.



جاء ذلك خلال لقاء السفيرة أبو غزالة اليوم /الأربعاء/ بالدكتور محمد علي سلطان محافظ الإسكندرية بمقر ديوان عام المحافظة.. حيث الجوانب المختلفة للدور الذي تقوم بها بعثة الجامعة العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2018.



وأشارت أبو غزالة إلى أن بعثة الجامعة منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بالاضافة إلى أن الجامعة العربية شاركت في متابعة انتخابات المصريين بالخارج في 10 دول في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، كما أن البعثة أنشأت غرفة عمليات للمتابعة بمقر الأمانة العامة للجامعة.



وأوضحت أن البعثة ستعد تقريرا تمهيديا يوم "الأحد" المقبل يتضمن الملاحظات الأولية للبعثة، كما ستصدر تقريرها النهائي بعد إعلان النتائج النهائية، مشيرة إلي أن زيارة رئاسة البعثة إلي الإسكندرية ستكون ضمن هذا التقرير.



ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، خلال اللقاء، أن العملية الانتخابية قد شهدت خلال اليومين السابقين إقبالا جيدا في لجان الاقتراع بالمحافظة.



واستعرض الدور الذي تضطلع به المحافظة في العملية الانتخابية، منوها بالمهام المتعددة والمختلفة التي تقوم بها غرفة عمليات المحافظة التي تم تجهيزها بأحدث التقنيات للتواصل مع كافة لجان الاقتراع بالمحافظة والجهات الحكومية المعنية، بالاضافة إلي الآليات التي تتبعها الغرفة للتعامل مع الشكاوى التي ترد إليها عبر الخط الساخن، ومعالجة المشاكل أو المعوقات التي قد تواجه سير العملية الانتخابية.



وفي نهاية اللقاء، اصطحب محافظ الإسكندرية، السفيرة أبو غزالة والوفد المرافق لها في زيارة تفقدية لبعض المراكز الانتخابية بالمحافظة، حيث جرى الاطلاع على سير العملية الانتخابية في هذه اللجان.