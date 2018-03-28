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أخبار البلد

محافظ الجيزة يتفقد اللجان الانتخابية بـ"العياط والبدرشين والحوامدية وأبو النمرس".. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:56 م
صدى البلد
محمد الصاحى
تواصل الزحام من جانب الناخبين على اللجان بمحافظة الجيزة، فى اليوم الثالث من العرس الانتخابي، وخاصةً بالمراكز والمدن، حيث شهدت زيادة في الإقبال بالقطاع الريفى واحتلت السيدات وكبار السن المرتبة الأولى فى الحشد الانتخابى.

وقام اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة بجولة تفقدية على العديد من اللجان بمراكز ومدن البدرشين والعياط والحوامدية وأبو النمرس للاطمئنان على توافر التجهيزات وأن الانتخابات تسير بكل سهولة ويسر.

وأكد المحافظ على مواصلة إقبال الناخبين على لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن أعداد الناخبين تتزايد بشكل ملحوظ بلجان المراكز والمدن والقرى.

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