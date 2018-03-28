إنجاز تاريخي جديد لكرة القدم اليمنية

بلغ منتخب اليمن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه على غرار الفلبين، وانضمت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إلى لائحة من 24 منتخبًا سيشاركون في نهائيات 2019 المقررة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وكانت كوريا الشمالية في حاجة لنقطة التعادل أمام هونغ كونغ على ملعب "كيم إيل سونغ" حجز مقعدها في يناير المقبل في الإمارات، وحسمت المواجهة بهدفي جونغ إيل غوان (18) وباك كوانغ ريونغ (24) في الشوط الأول.



وكانت المباراة الأخيرة لمدرب كوريا الشمالية النرويجي يورن أندرسن القادم إلى البلاد في 2016.



وعجزت هونغ كونغ عن مقارعة المضيف خصوصًا بعد إصابة مدافعها هيليو غونسالفيش، فرفعت كوريا الشمالية رصيدها إلى 11 نقطة من 6 مباريات في وصافة المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن لبنان الذي ضمن تأهله سابقًا ويلعب في وقت لاحق مع ماليزيا في بيروت، فيما تجمد رصيد هونغ كونغ عند 5 نقاط وعجزت عن بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 1968.



وضمنت الفلبين تأهلها إلى النهائيات للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على ضيفتها طاجكستان 2-1 في مانيلا.



وتصدرت الفلبين المجموعة السادسة بـ12 نقطة، رفقة اليمن (7 نقاط) الذي ضمن تأهله أيضًا للمرة الأولى في تاريخه، قبل أن يلعب في وقت لاحق مع نيبال في الدوحة، لتفوقه على طاجستان في المواجهات المباشرة.



وتقدمت طاجكستان التي كانت تبحث عن تأهل أول في تاريخها، بهدف أختام نازاروف (64 من ركلة جزاء)، بيد أن الفلبين سجلت ثنائية في آخر ربع ساعة عبر كيفن إينغريسو (74) وفيل ويونغهازبند (90+1 من ركلة جزاء).