إقبال كبير من السيدات وكبار السن على لجان القناطر

شهدت لجان مدرسة التجارة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية اليوم إقبالا من جانب كبار السن على اللجان الانتخابية وخاصة السيدات للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" التسهيلات التي قدمها المتابعين لكبار السن حتى يتمكن من الدخول للإدلاء بأصواتهن.



وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءا من يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم "الأربعاء"، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.