ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إقبال كبير من السيدات وكبار السن على لجان القناطر

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:59 م
صدى البلد
أماني نوار -عدسة صلاح مهدي
شهدت لجان مدرسة التجارة بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية اليوم إقبالا من جانب كبار السن على اللجان الانتخابية وخاصة السيدات للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

ورصدت كاميرا "صدى البلد" التسهيلات التي قدمها المتابعين لكبار السن حتى يتمكن من الدخول للإدلاء بأصواتهن.

وتجري الانتخابات الرئاسية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات، بدءا من يوم الاثنين الماضي وحتى اليوم "الأربعاء"، ويتنافس فيها المرشحان عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ترشيحاتنا

شاهد..أكبر «مُعَمِّرة» بالمنيا تنتخب الرئيس السيسي

أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على مشاركة مبارك في التصويت «فيديو»

أحمد شوبير يوجه رسالة لـ"كوبر" قبل المونديال

أزمة صحية كبيرة تضرب هيكتور كوبر بعد مواجهة اليونان

وطنية تتحدى الشيخوخة.. كبار النجوم يحرصون على التصويت في الانتخابات الرئاسية.. والسن ليست عائقا أمام رشوان توفيق وسمير غانم وسميرة أحمد.. صور

علي جمعة يوضح سبب تسمية الرسول بـ«طه ويس» .. فيديو

لأول مرة.. ميلانيا ترامب تخرج عن صمتها وترد على نجمة الإباحية «ستورمي دانيلز»

الزمالك يسعى لضم مهاجم الأهلي خلال الفترة القادمة

شاهد .. مرتضى منصور لرجاء الجداوى: يارب يولع فى قطر

منتقبات "النور" بالاسكندرية يتجمعن أمام لجان التصويت..صور

خصم 500 جنيه من راتب شهر أبريل لموظفي الحكومة المتخلفين عن التصويت بالانتخابات

اصطدام طائرة إسرائيلية بأخرى ألمانية في تل أبيب.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن القاهرة يؤكد استمرار الخدمات الأمنية حتى انتهاء العملية الانتخابية

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

أطفال الرحاب يقيمون «كرنفال رسم» بمناسبة الانتخابات..صور

أهالي الظاهر يتوافدون على لجان الانتخابات .. صور

تفاصيل مشروع ترميم مقبرة « حاورا» خادم الزوجة الإلهية بالأقصر.. صور

فيديو

شاب أمام لجنة انتخابية: أتمنى استمرار السيسي رئيسا لأطول فترة ممكنة.. فيديو
أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على مشاركة مبارك في التصويت «فيديو»
«الهيئة الوطنية» تكشف حقيقة إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة المشاركين في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. ربة منزل بالمرج : "انا من المنيا ونفسي أنتخب"
نادي القضاة: الدولة وفّرت كل الإمكانيات لإنجاح انتخابات الرئاسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ