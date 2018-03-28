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محافظات

محافظ بورسعيد يحث عمال المنطقة الصناعية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:03 م
لجان انتخابات مصر
لجان انتخابات مصر 2018
كتب محمد الغزاوى
توجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلى المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة للاستثمار، لحث العاملين بهما على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقدم المحافظ الشكر لعمال المنطقتين ممن توجهوا للإدلاء بأصواتهم، وطالبهم بالتوجه إلى لجان الانتخابات برفقة أفراد أسرهم تحت شعار "شارك بأسرتك"، وذلك من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم.

وأكد محافظ بورسعيد أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني من أجل حماية مسيرة التنمية غير المسبوقة والأمن والأمان الذي يشهده مصر.
محافظ بورسعيد يحث عمال المنطقة الصناعية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور
محافظ بورسعيد يحث عمال المنطقة الصناعية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور
محافظ بورسعيد يحث عمال المنطقة الصناعية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور
محافظ بورسعيد يحث عمال المنطقة الصناعية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

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