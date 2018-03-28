محافظ بورسعيد يحث عمال المنطقة الصناعية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية.. صور

توجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إلى المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة للاستثمار، لحث العاملين بهما على المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقدم المحافظ الشكر لعمال المنطقتين ممن توجهوا للإدلاء بأصواتهم، وطالبهم بالتوجه إلى لجان الانتخابات برفقة أفراد أسرهم تحت شعار "شارك بأسرتك"، وذلك من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم.



وأكد محافظ بورسعيد أن المشاركة بالانتخابات الرئاسية حق دستوري وواجب وطني من أجل حماية مسيرة التنمية غير المسبوقة والأمن والأمان الذي يشهده مصر.