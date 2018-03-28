المستشار محمود الشريف لـ«دعم اتخاذ القرار»: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت

أكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، أن اليوم "الأربعاء" شهد تأخر فتح عدد من اللجان بسبب تعذر وصول القضاة إلى اللجان بسبب الشبورة المائية.



وأضاف "الشريف" في تصريحات حصرية للصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتلقى استفسارات المواطنين وبلاغاتهم.



وأشار المتحدث باسم اللجنة الوطنية للانتخابات، إلى أن الهيئة قررت ان من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بغير عذر يتعرض لغرامة قدرها ٥٠٠ جنيه، وهو أمر موجود في الدستور ويجب تفعيله.



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