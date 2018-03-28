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شاهد.. مروة صبري تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:57 م
صدى البلد
شيرى نبيل
أدلت المذيعة مروة صبري، بصوتها في اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية بإحدى اللجان في الشيخ زايد.

وعبرت "مروة" عن سعادتها بالمشاركة في التصويت، داعية جموع المواطنين للمشاركة في التصويت خلال الساعات المقبلة، من أجل إكمال المشهد الديمقراطي.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الماضيان شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

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