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فن

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:58 م
صدى البلد
سمر سعد
ادلى الفنان احمد التهامى ونجله مصطفى ووالده اللواء اركان حرب مصطفى كامل التهامى بأصواتهم ظهر اليوم فى الانتخابات الرئاسية فى احدى المدارس فى منطقة مصر الجديدة.

وقال "التهامى" لـ"صدى البلد" انه كان متحمسا جدا للادلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده ونجله ليشهدوا هذا اليوم العظيم فى تاريخ مصر، وطالب جموع المصريين بالتصويت في هذا العرس الديمقراطي.

من ناحية اخرى حرص التهامى على التقاط عدد من الصور التذكارية مع رجال القوات المسلحة والشرطة ورئيس لجنته الانتخابية.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليومان الماضيان شهدا إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور
احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور
احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور
احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور
احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور
احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور
احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

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