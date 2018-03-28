مسيرات للإدارات التعليمية بالقليوبية لحث الناخبين على المشاركة



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 . وكان اليوم الأول شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وكذلك اليوم التالي وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.



وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل،وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.

نظمت الإدارات التعليمية بمدن شبين القناطر والخصوص وبنها يتقدمهم مديرو الادارات مسيرات عقب انتهاء أوقات العمل تجوب الشوارع لحث الناخبين علي النزول للمشاركة في الانتخابات .وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم، الأربعاء ، في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018، وكان اليوم الأول والثاني قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.وتُجرى الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءًا من أول أمس الاثنين 26 مارس وحتى اليوم الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبًا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاضٍ، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الاقتراع.وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر.ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت الإثنين، وتستمر حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا مع فتح اللجان وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابى إلى كرنفال احتفالى.