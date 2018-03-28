حارس الزمالك السابق يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بالدقي





وكان اليوم الأول قد شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وكذلك اليوم التالي وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وستغلق صناديق الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصرية في الداخل، اليوم الأربعاء، استعدادا لعملية فرز الأصوات.



وتجرى العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، وبمتابعة عدد من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، حيث سيختار الناخبون المصريون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 من سيحكم البلاد على مدى السنوات الأربع القادمة ويحقق آمالهم المشروعة، وستعلن النتيجة بعد الانتهاء من فرز الأصوات الثاني من أبريل المقبل، إذا لم يكن هناك جولة إعادة.



ويتنافس في تلك الانتخابات كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورمزه النجمة، والمهندس موسى مصطفى موسى،ـ ورمزه الطائرة.



ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.



أدلى محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى وادى دجلة الحالي والزمالك السابق، بصوته اليوم فى انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك بمدرسة الشهيد المقدم أحمد أبو دهب خلف، بالدقي.وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم الأربعاء في ثالث أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018 .