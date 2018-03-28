أدنوك توقع صفقتي بيع نفتا لثلاث سنوات مع شركات آسيوية

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقين مدتهما ثلاث سنوات مع إدميتسو كوسان اليابانية وإس.سي.جي كيميكالز التايلاندية لبيع ما يصل إجماليه إلى 1.5 مليون طن من النفتا سنويا.



وقال عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة المبيعات والتسويق لدى أدنوك في بيان "في إطار استراتيجية النمو 2030 لأدنوك فإننا نعطي الأولوية للأسواق الآسيوية السريعة النمو، التي يتسارع فيها الطلب على المنتجات المكررة والبتروكيماوية".