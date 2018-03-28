ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

أدنوك توقع صفقتي بيع نفتا لثلاث سنوات مع شركات آسيوية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 03:54 م
شركة بترول أبوظبي
شركة بترول أبوظبي الوطنية
رويترز
قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إنها وقعت اتفاقين مدتهما ثلاث سنوات مع إدميتسو كوسان اليابانية وإس.سي.جي كيميكالز التايلاندية لبيع ما يصل إجماليه إلى 1.5 مليون طن من النفتا سنويا.

وقال عبد الله سالم الظاهري مدير دائرة المبيعات والتسويق لدى أدنوك في بيان "في إطار استراتيجية النمو 2030 لأدنوك فإننا نعطي الأولوية للأسواق الآسيوية السريعة النمو، التي يتسارع فيها الطلب على المنتجات المكررة والبتروكيماوية".

ترشيحاتنا

«الهيئة الوطنية» تكشف حقيقة إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة المشاركين في الانتخابات.. فيديو

علي جمعة يوضح سبب تسمية الرسول بـ«طه ويس» .. فيديو

شاهد.. محمد صلاح يفاجئ طلاب إحدى المدارس البريطانية

متحدث "الوطنية للانتخابات" يشرح طريقة تطبيق عقوبة التخلف عن التصويت .. فيديو

أطفال الرحاب يقيمون «كرنفال رسم» بمناسبة الانتخابات..صور

مؤسس «فيسبوك» يدلي بشهادته أمام الكونجرس الأمريكي قريبا

تونس تكشف حقيقة إصابة "علي معلول " بكسر في القدم

«الهيئة الوطنية» ترد على الإعلام الغربي المشكك في نزاهة انتخابات مصر «فيديو»

المستشار محمود الشريف لـ«دعم اتخاذ القرار»: غرامة 500 جنيه لمن يتخلف عن التصويت

مفاجأة علمية.. اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان.. لا نعلم عنه شيئًا !

رد ناري من الكرملين على قرار 6 دول بمقاطعة مونديال روسيا

أحمد شوبير يكشف عن قائمة منتخب مصر في كأس العالم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن القاهرة يؤكد استمرار الخدمات الأمنية حتى انتهاء العملية الانتخابية

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

أطفال الرحاب يقيمون «كرنفال رسم» بمناسبة الانتخابات..صور

أهالي الظاهر يتوافدون على لجان الانتخابات .. صور

تفاصيل مشروع ترميم مقبرة « حاورا» خادم الزوجة الإلهية بالأقصر.. صور

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اللجان الانتخابية في القليوبية.. فيديو
شاهد.. المواطنون يحتشدون أمام لجنة للتصويت في الساحل بشبرا
شاب أمام لجنة انتخابية: أتمنى استمرار السيسي رئيسا لأطول فترة ممكنة.. فيديو
أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على مشاركة مبارك في التصويت «فيديو»
«الهيئة الوطنية» تكشف حقيقة إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة المشاركين في الانتخابات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ