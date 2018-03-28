شاهد.. مدير أمن القاهرة يؤكد استمرار الخدمات الأمنية حتى انتهاء العملية الانتخابية

قام اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة مع بداية فتح المقار الانتخابية أمام المواطنين بالمرور على خدمات التأمين بمناطق حي الاسمرات والبساتين والمرج والنهضة والزاوية الحمراء والشرابية والدرب الأحمر والتبين.



وتأكد مدير الأمن من انتظامها بكامل قوامها وتوافر كافة أوجه الدعم اللوجيستي اللازم لليوم الثالث على التوالي وسط احتشاد المواطنين أمام اللجان مع بداية العملية الانتخابية حرصًا على المشاركة في ممارسة حقهم بالإدلاء بأصواتهم بالإضافة لتوفير أفراد من الشرطة بالكراسي المتحركة وسيارات من شرطة النجدة لنقل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من منازلهم للجان التصويت الخاصة بهم.



وأكد مدير الأمن خلال الجولة على استمرار خبراء المفرقعات بتعقيم وتمشيط محيط اللجان مع توفير حرم آمن لها يمنع انتظار السيارات والدراجات البخارية به بالإضافة؛ لنشر التشكيلات الأمنية والمجموعات المسلحة خفيفة الحركة وعناصر البحث الجنائي بمحيط تلك المقار والتأكيد على تواجد الخدمات بمحيط المقر الانتخابي وعدم الدخول للجان الانتخاب إلا بناءً على استدعاء من رئيس اللجنة مع استمرار عناصر التأمين للجان الانتخابية لحين انتهاء العملية الانتخابية برمتها وانصراف اللجان القضائية وهدوء الحالة بمحيط كافة المقار الانتخابية.



كما تم تكثيف التواجد الأمني بالشوارع والميادين وأمام المنشآت المهمة والحيوية وانتشرت الأقوال الأمنية والمجموعات المسلحة بالميادين والمحاور المرورية بالتنسيق مع القوات المسلحة.