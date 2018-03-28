محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان الانتخابية بجرجا

تفقد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم، سير العملية الانتخابية بلجان مركز ومدينة جرجا والمنشاة.



وأجرى "عبدالمنعم" جولة بمدرسة رزق الله مشرقي الاعدادية بنين، ومدرسة الشهيد عمرو شعبان القرشي، ومجلس الوحدة المحلية بجرجا، ومدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية بالدويرات بالمنشاة.



وتابع خلال هذه الجولة سير العملية الانتخابية وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم، واطمئن على توفير كافة سبل الراحة للناخبين ورفع كفاءة محيط اللجان وتوفير المياه والانارة داخل اللجان وخارجها .



وأشاد عبد المنعم بدور الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والأوقاف والمجتمع المدني في حشد المواطنين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الايجابية فى العملية الانتخابية، كما أشاد بوعى ووطنية أهالى سوهاج، والذي ظهر فى الإقبال المتزايد من المواطنين على مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الاثنين 26 مارس وحتى اليوم الأربعاء 28 مارس، ويتنافس بها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.



ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.



وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا علي تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر. ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.

