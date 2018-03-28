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تهاني الجبالي: المرأة المصرية تحافظ على الهوية وتصنع الأجيال فى مشهد الانتخابات

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:45 م
تهاني الجبالي
تهاني الجبالي
أكدت تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، أن الشعب المصرى يثبت أنه هو القائد والمعلم ويشعر بمسؤوليته تجاه بلده وأهمية وجود سلطات ومؤسسات مكتملة فى مصر، مفيدة بأن المصرى يعيش فى لحظة احتشاد وطنى عظيمة ويحدث البهجة ويحولها لحالة فرح وطني.

وأضافت "الجبالي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ست الحسن" المذاع على قناة on E، اليوم "الأربعاء"، أن الشعب المصرى والمرأة المصرية فى المقدمة خرجوا للدفاع عن حقهم فى أن تستمر الدولة المصرية متماسكة وقوية وتستكمل بناءها، قائلة "المرأة المصرية هى حافظة الهوية وصانعة الأجيال وهى مقدمة الشهداء وأم المصاب".

وتابعت: "المرأة أيضا المسئولة عن إحداث البهجة وتغير وجه مصر من لحظة الدموع الى لحظة الفرح وهى محتشدة أمام اللجان"، مؤكدة أن حالة المرأة المصرية أمام اللجان الانتخابية ليست وليدة اليوم.

يذكر أن انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت أول أمس الإثنين، على أن ينتهى الاستحقاق الديمقراطى اليوم الأربعاء، حيث شهدت إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أول وثانى أيام التصويت، وامتدت طوابير الناخبين أمام اللجان لمسافات طويلة وسط فرحة وسعادة من المواطنين، وتحول الماراثون الانتخابي إلى كرنفال احتفالى.

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