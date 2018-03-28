4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

اقترب النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف فريق ليفربول من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل رصيده إلى 28 هدف في البطولة.



ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي تقريرا عن أفضل هدافي البطولة طوال التاريخ، وظهر فيه أن العدد الأكبر الذي نجح لاعب في تسجيله خلال موسم واحد في المواسم التي ضمت 20 فريقا كان 31 هدف.



وتحقق هذا الرقم 3 مرات من ألان شيرر مع بلاكبيرن موسم 95-96 ، ومن كريستيانو رونالدو مع مان يونايتد موسم 2007-2008، ومن لويس سواريز مع ليفربول موسم 2013-2014.



وفي حال نجح صلاح في تسجيل 3 أهداف فقط في المباريات الستة المتبقية لفريقه يعادل هذا الرقم، وفي حال سجل 4 أهداف سيحطم هذا الرقم وسيكون أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمشاركة 20 فريق