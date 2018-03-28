ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 28/مارس/2018 - 04:02 م
صدى البلد
كتب خالد طلعت
اقترب النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف فريق ليفربول من تحطيم رقم قياسي تاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما وصل رصيده إلى 28 هدف في البطولة.

ونشرت رابطة الدوري الإنجليزي تقريرا عن أفضل هدافي البطولة طوال التاريخ، وظهر فيه أن العدد الأكبر الذي نجح لاعب في تسجيله خلال موسم واحد في المواسم التي ضمت 20 فريقا كان 31 هدف.

وتحقق هذا الرقم 3 مرات من ألان شيرر مع بلاكبيرن موسم 95-96 ، ومن كريستيانو رونالدو مع مان يونايتد موسم 2007-2008، ومن لويس سواريز مع ليفربول موسم 2013-2014.

وفي حال نجح صلاح في تسجيل 3 أهداف فقط في المباريات الستة المتبقية لفريقه يعادل هذا الرقم، وفي حال سجل 4 أهداف سيحطم هذا الرقم وسيكون أكثر لاعب سجل أهدافا في موسم واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بمشاركة 20 فريق

موضوعات متعلقة

بالأرقام والصور.. محمد صلاح أفضل لاعبي ليفربول في آخر 10 سنوات

صلاح يحقق رقما أسطوريا مع ليفربول خلال "ثلث موسم" لم يتحقق منذ 5 سنوات.. فيديو

في أقل من موسم.. محمد صلاح يعادل رقم ميدو طوال تاريخه ..فيديو

محمد صلاح يعادل رقما قياسيا تاريخيا في الدوري الإنجليزي

هدفان يفصلان وليد أزارو عن إنجاز تاريخي لم يتحقق في تاريخ الدوري الممتاز.. فيديو

محمد صلاح يعادل رقم لويس سواريز التاريخي مع ليفربول .. فيديو

ترشيحاتنا

مهاجم المقاولون السابق : صعب لاعب ينجح مع المنتخب من غير ما يعدي على دار المدرعات

مديرة مدرسة تصطحب الطلاب والمدرسين للإدلاء بأصواتهم .. صور

البحرين توجه صفعة قوية لقطر

محافظ كفر الشيخ للعازفين عن الانتخاب:"جتكم ستين نيلة" .. فيديو

شاهد .. سيدة لـ الإرهابيين: «أنتم خوارج العصر وإحنا أشرف منكم»

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

تونس تكشف حقيقة إصابة "علي معلول " بكسر في القدم

رد مفاجئ من ترامب على طلب كيم يونج أون ورسالة رئيس الصين

الأرصاد تُحذر المصريين من شائعات جماعة الإخوان .. فيديو

نجلا شوبير وفاروق جعفر يقودان منتخب الشباب أمام نيجيريا

مسيرة حاشدة لطلاب جامعة بنها تدعو الأهالى للتصويت..فيديو وصور

أزمة صحية كبيرة تضرب هيكتور كوبر بعد مواجهة اليونان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مدير أمن القاهرة يؤكد استمرار الخدمات الأمنية حتى انتهاء العملية الانتخابية

احمد التهامى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية برفقة والده وابنه.. صور

أطفال الرحاب يقيمون «كرنفال رسم» بمناسبة الانتخابات..صور

أهالي الظاهر يتوافدون على لجان الانتخابات .. صور

تفاصيل مشروع ترميم مقبرة « حاورا» خادم الزوجة الإلهية بالأقصر.. صور

فيديو

شاب أمام لجنة انتخابية: أتمنى استمرار السيسي رئيسا لأطول فترة ممكنة.. فيديو
أول تعليق من «الوطنية للانتخابات» على مشاركة مبارك في التصويت «فيديو»
«الهيئة الوطنية» تكشف حقيقة إضافة 10 درجات لطلاب الثانوية العامة المشاركين في الانتخابات.. فيديو
شاهد.. ربة منزل بالمرج : "انا من المنيا ونفسي أنتخب"
نادي القضاة: الدولة وفّرت كل الإمكانيات لإنجاح انتخابات الرئاسة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ