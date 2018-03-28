نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع سفير سلطنة عمان الوضع في سوريا والمنطقة

بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم /الأربعاء/، مع سفير سلطنة عمان لدى موسكو يوسف الزدجالي، الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج.



وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن اللقاء تناول تبادل الآراء حول الوضع في سوريا واليمن ومنطقة الخليج، مع التأكيد على ضرورة حل هذه النزاعات وغيرها في المنطقة بالوسائل السياسية، على أساس حوار وطني شامل، وبموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما بحث نائب وزير الخارجية الروسي، مع السفير العماني، القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ويأتي لقاء نائب وزير الخارجية الروسي وسفير سلطنة عمان بعد يومين من زيارة وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى العاصمة العمانية "مسقط".