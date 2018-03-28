رئيس الوزراء يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات

وصل المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء إلى غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة سير العملية الانتخابية في المحافظات عبر الفيديو كونفرانس.



وعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع داخل غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة سير العملية الانتخابية ، ويجري اتصالاته عبر شبكة الفيديو كونفرانس مع عدد من المحافظين من غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.



وقد اطمأن رئيس الوزراء على انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر، موجها المحافظين بضرورة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بسير العملية الانتخابية والمتابعة الميدانية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.



من جانبه قال العميد علي هريدي رئيس غرفة عمليات مجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية ان الغرفة ستتابع على مدار ٢٤ ساعة لتقديم كل الدعم لكافة الجهات المعنية بالانتخابات.



وأضاف “هريدي” أن الجهات المعنية بمتابعة الانتخابات الرئاسية يتواجد بها ممثون عن وزارات العدل والداخلية والتعليم والكهرباء والهيئة الوطنية للانتخابات والتنمية المحلية والمجلس القومي للمرأة.