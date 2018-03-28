حملة موسى مصطفى موسى: مشاركة المصريين بالانتخابات رسالة لتنظيم الاخوان وقطر وتركيا.. صور





مشيرا إلى أننا أصبح لدينا أكبر حشد شعبى فى انتخابات الرئاسة، بعد أن كانت نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى عهد الرئيس الأسبق المبارك تصل لـ ٥ ملايين ناخب.

كما أوضح أن مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية يؤكد أن ٣٠ يونيو ثورة شعبية وليست انقلابا كما يروج تنظيم الاخوان ، كما أنها تعبر عن الارادة الشعبية للمصريين وتجمل صورة مصر أمام العالم الخارجى.



وأكد أن الانتخابات الرئاسية سيكون لها مردود إيجابى على الإقتصاد والسياحة والإستثمار، مشيرا إلى أن كل من سيذهب للتصويت فى الانتخابات سيحصل على وظيفة.



واختتم قائلا :" أتمنى أن أرى المراة المصرية مرشحة فى الانتخابات الرئاسية وسأعطيها صوتى بشرط الكفاءة".



قال الدكتور عادل عصمت ، المتحدث الرسمى لحملة المرشح الرئاسى موسى مصطفى موسى أن مشاركة المصىربين فى الإنتخابات الرئاسية كانت بمثابة رسالة للتنظيم الإرهابى وكل من يدعمه من قطر وتركيا.وأكد عصمت فى تصريحات صحفية له خلال لقائه بالصحفيين اليوم أن الانتخابات الرئاسية تجاوزت المرشحين عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى ، وكانت رسالة للمصريين للنزول فى الانتخابات الرئاسية خوفا على مصر.