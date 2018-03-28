رئيس خريجي الأزهر بإندونيسيا : «المتأسلمون» يتخذون الدين ستارًا لأغراض سياسية

قال محمد زين المجد، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بإندونيسيا ومحافظ نوسا تنجارا الغربية، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعلى من قيمة نفس الإنسان، ونهى عن سفك الدم وقتل النفس إلا بالحق، كما أوصى بنشر الخير والدعوة الإسلامية.



جاء ذلك خلال ندوة أقيمت بالمسجد الجامع بلاسيم، بجاوا الوسطى بإندونسيا، خلال جولة دعوية يقوم بها رئيس الفرع لنشر صورة الإسلام الصحيح ،وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن ديننا الحنيف ، و تتضمن الجولة سلسلة من الندوات.



وأكد رئيس الفرع أن المروءة خلق من أخلاق الإسلام، التي أكد عليها ديننا الحنيف لما لها من أثر كريم في جلب المودة والألفة بين أبناء المجتمع، كما دعانا ديننا الحنيف إلى احترم الغير واجتناب سب الناس واللوم بعضهم بعضا واجتناب إساءة الظن وإشاعة الفاحشة في الناس.



وأشار إلى أن "المتأسلمين" و"المتطرفين" الذين يدّعون العلم نشروا أفكارًا مغلوطة بعيدة كل البعد عن جوهر الإسلام الحقيقي، ويتخذون من الدين ستارًا لأغراض سياسية، هم من أحدثوا خللا في صورة الإسلام لدى الغرب، مضيفا أن الأزهرهو الكعبة الثانية التي يحج إليها طلاب العلوم والمعارف والحكم، وأن الأزهر بقيادة إمامه الجليل الدكتور أحمد الطيب، هو ممثل الإسلام الصّحيح الذي يتصف بالوسطيّة والاعتدال، وهو دين الرّحمة والتّسامح والعفو.