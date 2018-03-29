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أمين الفتوى يوضح حكم دخول الماء إلى الجوف أثناء الوضوء للصائم

الخميس 29/مارس/2018 - 09:32 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على الصائم أن يعلم أنه منهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا ينزل الماء إلى جوفه من غير اختياره، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً". 

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر فى إجابته عن سؤال «ما حكم دخول الماء للحلق أو للانف أثناء الوضوء للصائم»؟"، أن العلماء أخذوا من هذا الحديث دليل على أن المبالغة فى المضمضة والاستنشاق يعرض صيام الإنسان للفساد.

وأشار إلى أن هناك تفرقة بين حالتين ان يكون الإنسان لم يبالغ فى الاستنشاق فوصل شئ من ذلك الى جوفه وكان من غير عمد أو قصد فلا يفسد صومه واما من أن يكون بالغ فى الاستنشاق والمضمضة ففى هذه الحالة يفسد صومه. 

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