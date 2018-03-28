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شاهد.. احتشاد آلاف العمال بالعاصمة الإدارية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:47 م
عمال العاصمة الإدارية
عمال العاصمة الإدارية
إسلام الطوانسي
ناشد الإعلامي والنائب البرلماني مصطفى بكري، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بإيجاد حل لـ7 آلاف عامل في العاصمة الإدارية يرغبون في الإدلاء بأصواتهم.

وقال بكري، في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية 2018 على قناة «صدى البلد» إن العاصمة الإدارية بها 7 آلاف عامل لديهم مشكلة وغير قادرين على التصويت والمشاركة في الانتخابات، مطالبا بتوفير حل لهؤلاء العمال الوطنيين.

وعرض بكري مشاهد من احتشاد العمال بالعاصمة الإدارية ومطالبتهم بتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خاصة أنهم من الوافدين من المحافظات ولم يتمكنوا من تسجيل أسمائهم كوافدين.

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