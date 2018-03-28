المواطنون يحتفلون أمام اللجان الانتخابية بالدقي.. فيديو وصور

إحتفل المواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2018، والتى يتنافس فيها كلا من المرشحيين عبد الفتاح السيسي، وموسي مصطفى موسي رئيس حزب الغد، بالرقص على اغنيه تسلم الايادي، و قالو علينا ايه، و وبشرة خير وذلك أثناء المشاركة فى أخر أيام الإنتخابات.



وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.



وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.