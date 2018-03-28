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اقتصاد

جمعية المصدرين تنظم بعثة تجارية إلي غانا 10 أبريل المقبل بمشاركة 15 شركة مصرية

الأربعاء 28/مارس/2018 - 09:04 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ا ش ا
تنظم جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بعثتها التجارية إلى العاصمة الغانية أكرا للمرة الثانية في الفترة من 10 إلي 14 أبريل المقبل.

وأشارت الجمعية - في بيان اليوم /الأربعاء/ - إلي أنه سيشارك في البعثة 15 شركة مصرية متخصصة فى مجال الصناعات الكيماوية تغطى مجالات الدهانات و التعبئة والتغليف والمواد الخام والمنظفات السائلة والصناعية.
وأوضح البيان أن البعثة تهدف إلي عقد لقاءات ثنائية بين الشركات الكيماوية المصرية ونظيراتها في غانا، وتحديد القنوات التسويقية فى كلا البلدين وفتح قنوات اتصال مع العملاء والمستوردين المحتملين، ودعم المصدرين المصريين فى اختيار الشركات الملائمة في غانا من خلال تنظيم زيارات ميدانية للوفد المصرى، وذلك بالتعاون مع مكتب التمثيل التجارى والسفارة المصرية بأكرا.
ومن جانبه، قال خالد الميقاتى رئيس جمعية المصدرين المصريين "إن الجمعية تتبنى عددا من المبادرات الهادفة إلى توفير فرص جديدة للمنتجات المصرية في أسواق القارة السمراء مدعومة باستراتيجية تنمية الصادرات المصرية خلال السنوات المقبلة، والاتفاقيات مع المجالس التصديرية لكافة قطاعات الصناعة المصرية.
وفي نفس السياق، قالت داليا هيبة رئيس قطاع البعثات التجارية بالجمعية "إن تلك البعثة التجارية يتم تكرارها عقب النجاح الذى شهدته البعثة التجارية الأولى إلي غانا، والتى نظمتها الجمعية خلال شهر أكتوبر الماضى، حيث تم توقيع عقود تصديرية بين الجانبين المصرى والغانى فى مجالات الصناعات الهندسية وخاصة الأجهزة المنزلية".. مشيرة إلي أنه يتم حاليا استقبال طلبات الاشتراك فى البعثة الحالية وحتي الأول من أبريل المقبل.

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