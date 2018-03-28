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شاهد.. إصرار شاب على المشاركة في الإنتخابات رغم إعاقته

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:46 م
صدى البلد
آية التيجي- كريم ناصر
قام " يوسف محمد عبد الحميد" البالغ من العمر ٢١ بالإدلاء بصوته في اللجنة الانتخابية التابع لها، وبالرغم من اعاقته الا انه اصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٨.

وقد أضاف والد يوسف أن يوسف بالرغم من عدم وعيه الشديد تجاه الحملات الانتخابية إلا أنه أصر على المشاركة وتقليد المشاركين في التلفزيون والذين يراهم في التلفاز، وأنه يؤيد الرئيس السيسي كثيرا.

ووفقا لبيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، يباشر 18 ألف قاض، يعاونهم حوالي 110 آلاف موظف مهمة الإشراف على عملية الإقتراع.

وحصلت 54 منظمة محلية و9 منظمات دولية و680 مراسلا أجنبيا على تصاريح بمتابعة الانتخابات داخل مصر لعام ٢٠١٨.

ومن المقرر أن يتسلم المرشح الفائز ولايته الرئاسية نهاية شهر يونيو القادم، من خلال أداء القسم الجمهوري أمام مجلس النواب.
شاهد.. إصرار شاب على المشاركة في الإنتخابات رغم إعاقته
شاهد.. إصرار شاب على المشاركة في الإنتخابات رغم إعاقته
شاهد.. إصرار شاب على المشاركة في الإنتخابات رغم إعاقته
شاهد.. إصرار شاب على المشاركة في الإنتخابات رغم إعاقته
شاهد.. إصرار شاب على المشاركة في الإنتخابات رغم إعاقته

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