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الوطنية لحقوق الإنسان ترصد حالة إنسانية فريدة في انتخابات الرئاسة 2018.. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:45 م
صدى البلد
أماني نوار
صرح المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحده الوطنية لحقوق الانسان اننا رصدنا حالة انسانية فريده بمعاونه مدير فرع المنظمة المستشار رجب الشرنوبى ، حيث توجه المواطن عبد التواب على عبد التواب بشكوى الى نقطة شرطة الفيروز وتقابل مع النقيب احمد حلمى ، حيث ان ابنته المواطنة هند 20 عام قامت بعملية جراحية امس وتريد الادلاء بصوتها الانتخابى لكنها لا تستطيع الحركة .

وقال نعيم في تصريح "لصدى البلد " ان النقيب احمد حلمى تحرك على الفور وقام باتصال على مامور المركز العميد عماد جلال الذى اعطى الموافقه والتوجيه بالاتصال بقطاع الصحه واحضر عربه اسعاف مجهزة ونقلت المواطنه هند الى مقرها الانتخابى بمدرسة الفيروز بقرية الخريجين التابعه لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ ، وقام المسعف بحملها الى داخل اللجنة الانتخابية رقم 26 للادلاء بصوتها الذى اعطته المواطنه هند للرئيس عبد الفتاح السيسى كما علمنا منها بعد الادلاء بصوتها

يذكر أن الانتخابات الرئاسية المصرية تجري على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من يوم "الاثنين" الماضي وحتى اليوم "الأربعاء"، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية علي مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.

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