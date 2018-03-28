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برلمان

شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:43 م
الشباب يشاركون فى
الشباب يشاركون فى الانتخابات الرئاسية
أمينة الدسوقى
استجاب عددا غفير من شباب مصر لحملة (+18) والتي أطلقها شباب حزب المصريين الأحرار لتحفيز من لهم حق الانتخاب لأول مرة النزول والمشاركة في اختيار رئيس الجمهورية.

كما ارسل عددا من الشباب صورهم عقب الانتخاب علي هشتاج اول مرة انتخب و شباب المصريين بالإضافة لارسال صورهم بعد الادلاء باصواتهم علي صفحة الحزب وشباب الحزب.

وأبدي العديد منهم سعادته لمشاركته للمرة الاولي في حياته ممارسة الحقوق الدستورية واختيار رئيس البلاد ومساهمة جيل جديدا رسم خارطة المستقبل وتقرير المصير.

وفتحت اللجان أبوابها صباح اليوم في ثالث أيام التصويت على الانتخابات الرئاسية 2018 وكان اليوم الأول والثاني شهد إقبالا كثيفا من الناخبين، وسادت أجواء احتفالية بالعرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد على مدار ثلاثة أيام.

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية على مدار 3 أيام في جميع المحافظات المصرية، بدءا من الإثنين 26 مارس وحتى الأربعاء 28 مارس، ويتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، موزعين على 13 ألفا و706 لجان فرعية على مستوى الجمهورية، و367 لجنة عامة في الداخل.
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور
شباب مصر يتفاعل مع حملة المصريين الأحرار «أول مرة انتخب».. صور

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