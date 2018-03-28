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أخبار البلد

العربية لحقوق الإنسان: استمرار عمليات التصويت بسلام وسلاسة في اليوم الثالث

الأربعاء 28/مارس/2018 - 05:43 م
صدى البلد
أماني نوار
واصل فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر، جهوده لمتابعة مجريات عملية التصويت، واتسع نشاط الفريق ليشمل محافظتي سوهاج جنوبا ودمياط شمالا، بالإضافة إلى مجموعات تنشط في كل من القاهرة والجيزة وبني سويف والدقهلية، وكانت مجموعات من الفريق قد زارت نحو ٣٠ مركزا انتخابيا في محافظتي الإسماعيلية والاسكندرية.

وزارت مجموعات الفريق بالقاهرة والجيزة عينات عشوائية في كل من محافظتي القاهرة والجيزة، بالإضافة إلى العينات المختارة، بما يشمل نحو ١١٠ مركزا انتخابيا تشمل نحو ١٦٠ لجنة فرعية.

ولاحظ الفريق استمرار عمليات التصويت بسلاسة ونظام، وأن المدة التي يستغرقها الناخب الواحد للتصويت في اللجان الفرعية لا تتجاوز دقيقة ونصف، وأن غالبية اللجان لم تشهد ظاهرة الاصطفاف خارجها نظرا لسرعة مجريات التصويت، وتوزيع اللجان الفرعية (١٣٠٠٠ لجنة) على ١١٠٠٠ مركز انتخابي، ما شكل تخفيفا من الاكتظاظ المحتمل خارج المركز الانتخابي.

كما لوحظ أن توزيع اللجان الفرعية على هذا العدد الكبير من المراكز الانتخابية قد أسهم في تيسير إقبال كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، حيث تقع الغالبية العظمى من اللجان الفرعية في الطابق الأرضي.

ورحب فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر باستجابة الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات للمقترحات بشأن فترة الراحة الممنوحة لتوقف عمل اللجان بين الساعتين الثالثة والرابعة عصرا نظرا لتصادف هذا التوقيت مع توقيت مغادرة الأغلبية من العاملين لمقار عملهم ورغبتهم في الإدلاء بأصواتهم قبل العودة لديارهم، وقد اتضح أن الإقبال لقي زيادة ملحوظة عصر اليوم الثاني عقب القرار الإيجابي بإلغاء فترة الراحة.

كذلك لوحظ أن غالبية اللجان قد انتهت مع عمليات تنقية سجلات الناخبين من أسماء الناخبين الذين سبق وادلوا بأصواتهم خارج البلاد.

ولاحظ الفريق تعاملا أكثر مرونة من قبل عناصر التأمين الشرطية والعسكرية، رغم زيادة الاستنفار الأمني فيما يبدو أنه استجابة لتهديدات جرى تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مساء اليوم السابق.

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